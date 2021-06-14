Под Киевом пропала 17-летняя девушка: фото, приметы

Анну Новикову ищут уже третий день.

Под Киевом пропала 17-летняя девушка.

Анна Новикова около 4:30 12 июня ушла из дома по ул. Е. Зеленского в городе Бровары и на связь с родителями не выходила.

Сейчас местонахождение девушки неизвестно.

Об этом сообщает Броварское районное управление полиции.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, длинные, русые, лицо овальное, глаза голубые.

Полиция Киевской области

Была одета в джинсы синего цвета, розовую футболку, спортивные золотистые босоножки с черной подошвой.

С собой у девушки была кожаная сумка типа шоппер, вишневого цвета.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении девушки, звонить по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, в Киевской области при загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный Виталий Кондратьев.

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