Под Киевом пропал 8-летний мальчик: фото, приметы

Николай Иващенко 8 сентября около 8:00 ушел из дома в селе Пристромы, его местонахождение неизвестно.

Под Киевом пропал 8-летний мальчик.

Николай Иващенко 8 сентября около 8:00 ушел из дома, что по адресу: ул. Черняховского, с. Пристромы, Студенткивська ТГ, Бориспольского района, Киевской области. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщил отдел полиции №1 Бориспольского районного управления.

Приметы Николая: на вид 8-9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые, глаза карие.

Полиция Киевской области

Мальчик был одет в зеленую куртку, джинсы, красную кофту, бело-синие кроссовки.

"В случае получения любой информации относительно возможного местонахождения мальчика звонить по телефону спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, 7 сентября в городе Фастове Киевской области проводили поиски 8-летнего Егора, который из-за плохих оценок в школе после занятий не вернулся домой. Ребенка искал весь личный состав полиции района. И уже через несколько часов правоохранители нашли Егора и вернули сына родителям.

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