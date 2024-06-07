Под Киевом пропал 17-летний парень: фото, приметы

Александр Лебединский из Бучи 6 июня около 7 часов утра пошел на электричку, чтобы ехать в Ирпень, но до сих пор не вернулся.

Под Киевом пропал 17-летний парень Александр Лебединский.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В четверг, 6 июня, около 22:40 в Бучанское районное управление полиции Киевщины поступило сообщение об исчезновении подростка, который около 7 часов утра пошел на электропоезд, чтобы ехать в Ирпень, и до сих пор не вернулся", – говорится в сообщении.

На розыск пропавшего привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав отделения № 1 Бучанского районного управления полиции, офицеры общины, работники группы реагирования патрульной полиции, представители территориальной обороны и общественность.

Приметы подростка: 17 лет, худощавого телосложения, волосы – светлые, глаза – карие.

17-летний Александр Лебединский / Фото: Полиция Киевской области

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении Александра, сразу сообщайте на спецлинию "102", – просят в полиции.

Напомним, в Киеве прохожие обнаружили на улице 4-летнего мальчика и его 2-летнюю сестричку. Дети были сами и в белье бегали между домами.

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