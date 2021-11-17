Под Киевом пропал 17-летний парень: фото, приметы

Никита Буханцов на связь с родными не выходит с 15 ноября.
Под Киевом пропал 17-летний парень.
Никита Буханцов на связь с родными не выходит с 15 ноября.
Об этом говорится в сообщении отделения полиции №1 (г. Буча) Бучанского районного управления полиции.
"Никита Буханцов, 17 лет, 15 ноября ушел из дома по ул. Вишневой в селе Здвижевка до сих пор не вернулся. На связь с родными не выходит", — говорится в сообщении полиции.
Приметы: на вид 18 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, лицо овальное, глаза карие.
Парень был одет в красную флисовую спортивную кофту с логотипом "КАРРА", черные спортивные штаны, белые кроссовки с черными вставками.
"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении парня, просим звонить на номер спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, пропавшую почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.
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