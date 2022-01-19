Под Киевом пропал 16-летний парень: фото, приметы

Данило Лобода 18 января около 15:00 ушел из дома в Василькове и до сих пор не вернулся.

Под Киевом скрылся 16-летний парень.

Даниил Лобода 18 января около 15:00 ушел из дома в Василькове, по ул. Декабристов, 151, до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает отдел полиции №1 (г. Васильков) Обуховского районного управления.

Приметы: на виду 16 лет, рост около 175 см, лицо овальное, глаза голубые, волосы короткие темные.

На правой ноге носит протез.

Парень был одет в темно-бордовую куртку, темные спортивные штаны, светло-серую кофту с капюшоном и черную шапку. Обут был в кроссовки черного цвета. При себе имел черный спортивный рюкзак.

Полиция Киевской области

"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении парня, звоните по номеру спецлинии полиции "102", — просят в полиции.

Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая пропала почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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