Под Киевом пропал 13-летний мальчик: фото, приметы

Даниил Гальченко пошел гулять с друзьями еще 16 сентября и до сих пор не вернулся.

Под Киевом пропал 13-летний мальчик Даниил Гальченко из Коцюбинского.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"17 сентября в отдел полиции №2 Бучанского районного управления полиции Киевщины поступило сообщение об исчезновении парня, который 16 сентября пошел гулять с друзьями и до сих пор не вернулся", – говорится в сообщении.

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На розыск пропавшего оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав отдела №2 Бучанского районного управления полиции, офицеры общины, работники группы реагирования патрульной полиции, ювенальные полицейские, представители территориальной обороны и общественность.

Приметы парня: на вид 13 лет, рост – 150 сантиметров, худощавого телосложения, каштановые волосы.

13-летний Даниил Гальченко из Коцюбинского / Фото: Полиция Киевской области

Даниил был одет в темно серые шорты и черную футболку с разводами цвета хаки.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщите по телефону: 098 882 6149 или на спецлинию "102", – просят в полиции.

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