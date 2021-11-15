Под Киевом пропал 13-летний мальчик: фото, приметы

Ярослав Якименко ушел из дома еще 12 ноября.
Под Киевом пропал 13-летний мальчик.
Событие произошло в городе Переяславе Бориспольского района Киевской области.
Об этом сообщает отдел полиции №1 (г. Переяслав) Бориспольского районного управления полиции.
Ярослав Якименко ушел из дома по ул. Дружбы, 3 в Переяславе еще 12 ноября.
Сейчас его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо овальное, глаза зеленые.
Ярослав был одет в черную куртку, синие джинсовые брюки и черные кроссовки.
"При получении какой-либо информации о возможном местонахождении парня, просьба звонить по номеру спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, пропавшую почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.
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