Под Киевом пропал 13-летний мальчик: фото, приметы

Ярослав Якименко ушел из дома еще 12 ноября.

Под Киевом пропал 13-летний мальчик.

Событие произошло в городе Переяславе Бориспольского района Киевской области.

Об этом сообщает отдел полиции №1 (г. Переяслав) Бориспольского районного управления полиции.

Ярослав Якименко ушел из дома по ул. Дружбы, 3 в Переяславе еще 12 ноября.

Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо овальное, глаза зеленые.

Ярослав был одет в черную куртку, синие джинсовые брюки и черные кроссовки.

Полиция Киевской области

"При получении какой-либо информации о возможном местонахождении парня, просьба звонить по номеру спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, пропавшую почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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