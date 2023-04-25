Под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей: пострадали дети (фото)

Пострадавших госпитализировали в больницу: 44-летнюю пассажирку Volvo, 54-летнего водителя Kia, 4-летнего и 5-летнего мальчиков, находившихся в автомобиле Citroen.
Под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
В аварии пострадали дети.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"40-летний водитель Volvo выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с попутным автомобилем Kia. В дальнейшем от удара транспортное средство Volvo осуществило столкновение с припаркованной на стоянке легковушкой Chevrolet, по инерции столкнувшейся с транспортным средством Citroen, который в результате допустил столкновение с авто Honda", — об этом говорится в сообщении.
В результате аварии пострадавших госпитализировали в больницу: 44-летнюю пассажирку авто Volvo, 54-летнего водителя Kia, 4-летнего и 5-летнего мальчиков, находившихся в автомобиле Citroen.
"Полиция Киевщины призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров". По словам заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, это очередное напоминание для "любителей форсажа", а также тех, кто и дальше не осознает, что в стране война.
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