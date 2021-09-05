Под Киевом произошел взрыв на сахарном заводе: 5 человек пострадали

Под Киевом произошел взрыв на сахарном заводе: 5 человек пострадали

Двое пострадавших госпитализировали в столичную больницу. Других доставили в Белоцерковскую городскую больницу.

Сегодня, 5 сентября, произошел взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Известно, что пострадало пять человек. Двое из них были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Каково состояние пострадавших — пока неизвестно.

Напомним, что под Киевом мужчине за долги заложили взрывчатку в ведро.

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