Под Киевом произошел взрыв и пожар в многоэтажке: госпитализированы двое жителей

Два человека были госпитализированы, из них — один ребенок 2008 года рождения.

В Белогородке под Киевом произошел взрыв в пятиэтажке. После взрыва вспыхнул пожар, который ликвидируют пожарные. Жителей дома эвакуируют.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Инцидент произошел 21 июня в 13:20. Взрыв газа прогремел в квартире на третьем этаже. После этого начался пожар.

Два человека были госпитализированы, из них — один ребенок 2008 года рождения. Еще 6 жителей пострадали, но после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Подразделения ГСЧС эвакуировали 40 человек.

"Пожар распространился на 4-й и 5-1 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, у квартире разрушено окна", — рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области взорвался топливный бак, погибли молодые мужчины, еще два человека в больнице.

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