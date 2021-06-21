Под Киевом произошел взрыв и пожар в многоэтажке: госпитализированы двое жителей

Два человека были госпитализированы, из них — один ребенок 2008 года рождения.
В Белогородке под Киевом произошел взрыв в пятиэтажке. После взрыва вспыхнул пожар, который ликвидируют пожарные. Жителей дома эвакуируют.
Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 21 июня в 13:20. Взрыв газа прогремел в квартире на третьем этаже. После этого начался пожар.
Два человека были госпитализированы, из них — один ребенок 2008 года рождения. Еще 6 жителей пострадали, но после осмотра врачами от госпитализации отказались.
Подразделения ГСЧС эвакуировали 40 человек.
"Пожар распространился на 4-й и 5-1 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, у квартире разрушено окна", — рассказали спасатели.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области взорвался топливный бак, погибли молодые мужчины, еще два человека в больнице.