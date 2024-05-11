Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Под Киевом продают трехэтажный дом бывшего генпрокурора-беглеца Пшонки: фото

Под Киевом продают особняк бывшего генпрокурора-беглеца Пшонки / Фото: flatfy.ua / ©
Трехэтажное имение Пшонки / Фото: flatfy.ua / ©
Трехэтажный дом площадью 511 квадратных метров / Фото: flatfy.ua / ©
Во дворе есть выход к собственному озеру / Фото: flatfy.ua / ©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
Мебель и предметы интерьера – производство элитных итальянских брендов / Фото: flatfy.ua / ©
©
В доме есть сауна / Фото: flatfy.ua / ©
Один из санузлов / Фото: flatfy.ua / ©

Стоимость недвижимости составляет 460 тысяч долларов.

В селе Гореничи Бучанского района Киевской области выставили на продажу трехэтажный "дворец", ранее принадлежавший бывшему генпрокурору-беглецу Виктору Пшонке. Имение, которое было разграблено и долгое время находилось в плачевном состоянии, привели в порядок и вернули ему отблеск прежней "роскоши".

Объявление о продаже дома Пшонки появилось на сайте flatfy.ua.

Стоимость недвижимости составляет 460 тысяч долларов.

Трехэтажное имение Пшонки / Фото: flatfy.ua / ©
Трехэтажное имение Пшонки / Фото: flatfy.ua

Комнаты дома украшены мрамором, бархатом, коврами, там есть лепнина и тяжелые большие люстры.

Имение, ранее принадлежавшее Пшонке, постарались обставить в его стиле, который в народе получил название "пшонка-стайл".

Трехэтажное здание имеет площадь 511 квадратных метров. На территории усадьбы есть гостевой домик и домик для охраны, выход к собственному озеру, небольшой бассейн, беседка, барбекю и сад.

Трехэтажный дом площадью 511 квадратных метров / Фото: flatfy.ua / ©
Трехэтажный дом площадью 511 квадратных метров / Фото: flatfy.ua

Над озеленением работал ландшафтный дизайнер. По крайней мере, так утверждают риэлторы.

В объявлении сказано, что ремонт в доме выполнен из качественных дорогостоящих материалов, а меблировка отличается "невероятной красотой". Мебель и предметы интерьера здесь производства элитных итальянских брендов – Treci Cecchini, Lucy, Corsini.

Мебель и предметы интерьера – производство элитных итальянских брендов / Фото: flatfy.ua / ©
Мебель и предметы интерьера – производство элитных итальянских брендов / Фото: flatfy.ua

Первый этаж объединил гостиную площадью 110 метров с "неповторимым" камином, кухню, бассейн, сауну, вспомогательные комнаты и санузлы. В объявлении указано, что на полу испанская плитка и есть подогрев.

Второй этаж состоит из трех спальных комнат, кабинета с террасой, туалетов и санузлов.

Один из санузлов / Фото: flatfy.ua / ©
Один из санузлов / Фото: flatfy.ua

Мансарда включает библиотеку, две комнаты, гардеробную, бойлерную, веранду и вспомогательные помещения.

В доме есть сауна / Фото: flatfy.ua / ©
В доме есть сауна / Фото: flatfy.ua

В объявлении указано, что здание построено из красного кирпича и оснащено всеми необходимыми коммуникациями.

Территория охраняется и подключена к сигнализации.

Во дворе есть выход к собственному озеру / Фото: flatfy.ua / ©
Во дворе есть выход к собственному озеру / Фото: flatfy.ua

Что предшествовало

Напомним, бывший генпрокурор Виктор Пшонка скрылся из страны 23 февраля 2014 года. Как только хозяин покинул помещение, дверь в его дом открыли люди в балаклавах. А просто интересные украинцы массово пошли на осмотр к генпрокурору и сначала даже разувались при входе.

В июле 2014-го часовые там сторожили. Цель благородная – убрать и сохранить остатки пожитков от мародеров. Вход внутрь дома наконец-то опечатали следователи. А озеро экс-генпрокурора Пшонки облюбовали рыбаки.

Ноябрь 2015-го-охранять уже почти нечего. На этот раз сюда заходят сохранившие Межигорье активисты. Говорят, что будут следить и этот двор, пока его судьбу не решит суд. Тогда Фемида уже постановила — арестовать земли беглеца-прокурора, пока тот с семьей в розыске.

ТСН побывал в арестованном имении экс-генпрокурора Виктора Пшонки в 2018 году. Туда уже пускали без проблем. Там уже гулял ветер. От дома, на который одиозный чиновник потратил миллионы долларов, тогда остались стены.

Поместье бывшего генпрокурора Пшонки опустошили грабители

Поместье бывшего генпрокурора Пшонки опустошили грабители

В 2022 году с президента-беглеца Виктора Януковича, его младшего сына, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема сняли часть санкций. Соответствующее решение принял Совет Евросоюза в связи с тем, что действие санкций прошло 6 сентября.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация