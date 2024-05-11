Под Киевом продают трехэтажный дом бывшего генпрокурора-беглеца Пшонки: фото

В селе Гореничи Бучанского района Киевской области выставили на продажу трехэтажный "дворец", ранее принадлежавший бывшему генпрокурору-беглецу Виктору Пшонке. Имение, которое было разграблено и долгое время находилось в плачевном состоянии, привели в порядок и вернули ему отблеск прежней "роскоши".

Объявление о продаже дома Пшонки появилось на сайте flatfy.ua.

Стоимость недвижимости составляет 460 тысяч долларов.

Трехэтажное имение Пшонки / Фото: flatfy.ua

Комнаты дома украшены мрамором, бархатом, коврами, там есть лепнина и тяжелые большие люстры.

Имение, ранее принадлежавшее Пшонке, постарались обставить в его стиле, который в народе получил название "пшонка-стайл".

Трехэтажное здание имеет площадь 511 квадратных метров. На территории усадьбы есть гостевой домик и домик для охраны, выход к собственному озеру, небольшой бассейн, беседка, барбекю и сад.

Трехэтажный дом площадью 511 квадратных метров / Фото: flatfy.ua

Над озеленением работал ландшафтный дизайнер. По крайней мере, так утверждают риэлторы.

В объявлении сказано, что ремонт в доме выполнен из качественных дорогостоящих материалов, а меблировка отличается "невероятной красотой". Мебель и предметы интерьера здесь производства элитных итальянских брендов – Treci Cecchini, Lucy, Corsini.

Мебель и предметы интерьера – производство элитных итальянских брендов / Фото: flatfy.ua

Первый этаж объединил гостиную площадью 110 метров с "неповторимым" камином, кухню, бассейн, сауну, вспомогательные комнаты и санузлы. В объявлении указано, что на полу испанская плитка и есть подогрев.

Второй этаж состоит из трех спальных комнат, кабинета с террасой, туалетов и санузлов.

Один из санузлов / Фото: flatfy.ua

Мансарда включает библиотеку, две комнаты, гардеробную, бойлерную, веранду и вспомогательные помещения.

В доме есть сауна / Фото: flatfy.ua

В объявлении указано, что здание построено из красного кирпича и оснащено всеми необходимыми коммуникациями.

Территория охраняется и подключена к сигнализации.

Во дворе есть выход к собственному озеру / Фото: flatfy.ua

Что предшествовало

Напомним, бывший генпрокурор Виктор Пшонка скрылся из страны 23 февраля 2014 года. Как только хозяин покинул помещение, дверь в его дом открыли люди в балаклавах. А просто интересные украинцы массово пошли на осмотр к генпрокурору и сначала даже разувались при входе.

В июле 2014-го часовые там сторожили. Цель благородная – убрать и сохранить остатки пожитков от мародеров. Вход внутрь дома наконец-то опечатали следователи. А озеро экс-генпрокурора Пшонки облюбовали рыбаки.

Ноябрь 2015-го-охранять уже почти нечего. На этот раз сюда заходят сохранившие Межигорье активисты. Говорят, что будут следить и этот двор, пока его судьбу не решит суд. Тогда Фемида уже постановила — арестовать земли беглеца-прокурора, пока тот с семьей в розыске.

ТСН побывал в арестованном имении экс-генпрокурора Виктора Пшонки в 2018 году. Туда уже пускали без проблем. Там уже гулял ветер. От дома, на который одиозный чиновник потратил миллионы долларов, тогда остались стены.

Поместье бывшего генпрокурора Пшонки опустошили грабители

В 2022 году с президента-беглеца Виктора Януковича, его младшего сына, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема сняли часть санкций. Соответствующее решение принял Совет Евросоюза в связи с тем, что действие санкций прошло 6 сентября.

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