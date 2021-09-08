Под Киевом правозащитнику Лисянскому повредили авто, разбили стекло и подбросили мертвую летучую мышь: фото

Павел Лисянский воспринял это как угрозу из-за его профессиональной деятельности.

В Киевской области основателю "Восточной правозащитной группы" Павлу Лисянскому повредили машину, разбили в ней стекло и подбросили на капот мертвую летучую мышь.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября.

Об этом сам Лисянский сообщил в Facebook.

"... ночью было разбито стекло моей машины, колеса облиты какой-то неизвестной жидкостью, а на капоте оставили мертвую летучую мышь. Из машины ничего не украли, даже ничего не искали. Это произошло не на Донбассе. Я уехал с Донбасса по делам и транзитом заночевал в Киевской области, чтобы потом отправиться в Одессу", — написал правозащитник.

Павел Лисянский воспринял это как угрозу из-за его профессиональной деятельности.

"Воспринимаю это как угрозу и намек на то, чтобы я перестал заниматься сбором и освещением информации с оккупированных РФ частей Луганской и Донецкой областей... Мои враги "мельчают", ранее резали и стреляли меня, а теперь дохлых летучих мышей подбрасывают", — подытожил он.

Напомним, ранее Павел Лисянский занимал должность представителя омбудсмена Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях. Но в декабря 2020 года его уволили из-за того, что он избил охранника одного из ресторанов Святогорска.

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