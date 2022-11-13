Под Киевом поминальная свеча в честь матери вызвала пожар, в котором погиб один из сыновей умершей

Через два часа пожар удалось ликвидировать, в результате возгорания погиб 55-летний мужчина из Киева.
В Броварах под Киевом братья зажгли свечу, поминая умершую мать, возник пожар и один из мужчин погиб.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Утром 13 ноября в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки на улице Независимости в городе Бровары.
На место происшествия прибыли сотрудники Броварского управления полиции Киевской области, спасатели и медики.
"По предварительной информации, причиной возгорания дома стало неосторожное обращение с огнем, а именно — свечи, которую двое братьев зажгли, поминая умершую мать. Один из мужчин в результате пожара погиб. Призываю граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем может стоить жизни", – отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.
Через два часа пожар удалось ликвидировать. В результате возгорания погиб 55-летний мужчина из Киева.
Следователи начали досудебное расследование относительно нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека (ч.2 ст.270 УКУ).
Напомним, в селе Козинцы в Киевской области полностью сгорело здание, потому что "владелец" местного водоема запретил спасателям набирать воду. Мужчина угрожал чрезвычайникам оружием.
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