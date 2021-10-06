Под Киевом полицейский попал в ДТП: фото

Под Киевом полицейский попал в ДТП: фото

В результате аварии 27-летний правоохранитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Под Киевом полицейский попал в ДТП.

Авария произошла 5 октября около 16 часов в городе Бровары.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На перекрестке улиц Киевская и Пушкина столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 выполнял маневр поворота налево и не предоставил преимущество в движении авто ЗАЗ Sens под управлением полицейского города Киева.

В результате аварии 27-летний полицейский получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники наряда реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Досудебное расследование продолжается.

Следователи назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, водитель-беглец, который насмерть сбил военного в Херсонской области, сам сдался полиции.

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