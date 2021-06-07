Под Киевом покупатель пощечинами успокоил дебоширов в супермаркете: появилось видео

Двое нетрезвых мужчин буквально разлетелись в разные стороны.

Под Киевом покупатель пощечинами успокоил дебоширов в супермаркет.

Событие произошло в субботу, 5 июня. В Борисполе в супермаркет зашли двое мужчин, которые стали дебоширить — пили пиво прямо в торговом зале, были без масок, выказывали неуважение к окружающим и не обращали внимания на замечания сотрудников магазина. Но нашелся покупатель, который решил проблему по-своему.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

На кадрах можно увидеть, как мужчина спортивного телосложения подходит к двум дебоширам, которые выясняют отношения с охранником.

Сначала покупатель просит их вести себя адекватно: надеть маски, перестать плеваться и ругаться. Когда они не отреагировали, мужчина дал им по пощечины, после чего они буквально разлетелись в разные стороны.

Напомним, в Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник человек и захватил в заложники женщину.

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