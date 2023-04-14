Под Киевом пограничники задержали священника с трудовой книжкой РФ

В загранпаспорте батюшки есть отметки о пересечении границы РФ — последние, датированные 2021 годом.

Пограничники на въезде в Киев остановили для проверки автомобиль, в котором находился священник УПЦ МП. В мобильном телефоне охранники границы обнаружили подписки на Telegram-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в банке России и множество номеров российских операторов.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Как отметили в ведомстве, в переписке, обнаруженной в смартфоне, священник интересуется правилами въезда на территорию России. В загранпаспорте батюшки есть отметки о пересечении границы РФ — последние, датированные 2021 годом. Также у мужчины была трудовая книжка РФ, в которой отмечено, что до 2016-го он работал на одном из заводов в стране-агрессоре.

По словам священника, сейчас он несет службу в одном из монастырей Киевской области. Также мужчина сообщил пограничникам, что занимается предпринимательской деятельностью — производит изделия из металла. Охранники границы передали священнослужителя компетентным органам.

Напомним, из села Любарцы под Киевом изгнали священника УПЦ МП, отказывавшегося отпевать погибших бойцов.

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