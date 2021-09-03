Под Киевом поезд переехал 15-летнего парня: обнародованы детали трагедии (фото)

Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевший не отреагировал, поскольку был в наушниках.

Под Киевом поезд переехал 15-летнего парня. Полицейские Фастовского района устанавливают обстоятельства его гибели.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"В дежурную часть отдела полиции №1 (г. Боярка) Фастовского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил парня. Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно выяснилось, что парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции", — говорится в сообщении полиции.

Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевший не отреагировал, поскольку был в наушниках.

От полученных травм 15-летний житель села Вита-Почтовая умер на месте.

По данному факту следователи Фастовского управления полиции начали уголовное производство по ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на проспекте Науки мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, сбил поезд. Смерть наступила мгновенно.

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