Под Киевом перекроют движение автомобилей через железнодорожный переезд в Калиновке

Под Киевом перекроют движение автомобилей через железнодорожный переезд в Калиновке

Движение перекроют на четыре дня.

В Киевской области на четыре дня перекроют движение автомобилей через железнодорожный переезд в Калиновке.

Движение перекроют в связи с капитальным ремонтом.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что с 8:00 16 августа до 20:00 20 августа состоится закрытие движения автотранспорта через железнодорожный переезд в поселке Калиновка в связи с капитальным ремонтом.

На время выполнения ремонтных работ для обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожном переезде подъездного пути Васильков-I — Васильков-II объезд будет осуществляться через:

поселок Калиновка, ул. Железнодорожная — ул. Центральная — автодорога Киев — Одесса — с. Дубрава, ул. Счастье — с. Багрин, ул. Киевская.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая ограничения.

Напомним, в Киеве для репетиции Дня Независимости перекроют ряд улиц: где нельзя будет проехать.

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