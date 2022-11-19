Под Киевом перекинулась лодка с рыбаками: один из них утонул, другого едва успели спасти (видео)

Один из мужчин успел позвать на помощь, и это спасло ему жизнь.

Под Киевом перекинулась лодка с рыбаками. Один из них утонул, другого едва успели спасти.

Уже в сумерках лодка товарищей перекинулась, один из мужчин успел позвать на помощь и очевидцы позвонили по телефону на "102".

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Наши полицейские оперативно прибыли на место происшествия, достали лодку для спасения, вместе со спасателями вытащили мужчину из воды, оказали помощь", — рассказал он.

Как оказалось, еще до прибытия экстренных служб товарищ рыбака утонул.

Тело погибшего достали водолазы.

Опубликовано Андреем Небитовым Пятница, 18 ноября 2022 г.

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