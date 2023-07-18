Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Под Киевом парню вручили повестку, поскольку слушал российский рэп на улице

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
507
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под Киевом парню вручили повестку, поскольку слушал российский рэп на улице

В Боярке ценителю русского рэпа вручили повестку / Фото: Pexels

Молодой человек подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессорки.

В Боярке Киевской области на одной из улиц пара молодых людей во время прогулки включила музыку оккупанта. Мужчина подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Как отметили в ведомстве, женщина, которая шла за молодой парой, сделала парню замечание, но он стал с ней пререкаться. Тогда она сообщила об инциденте в полицию.

Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области оперативно установили правонарушителей. На обоих составили соответствующие админпротоколы [ст. 173 КУоАП]. Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК.

В Боярке на одной из улиц пара молодых людей во время прогулки включила музыку оккупанта. Муж подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора. Женщина, которая шла позади молодой пары, сделала замечание мужчине, но он стал спорить с ней. Неравнодушная гражданка сообщила об инциденте полиции. Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области оперативно установили правонарушителей. На обоих составили соответствующие админпротоколы [ст. 173 КУоАП]. Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство ТСН Неделя СТБ Телеканал ICTV УНН. Украинские Национальные Новости Моя Киевщина Факты недели КиевВласть — Новости Киева и области Телеканал ICTV Обозреватель ТСН Неделя УНИАН Interfax-Ukraine

Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 18 июля 2023 г.

Напомним, на мужчину и женщину, которые пели песни Лепса в кафе под Киевом, составили админпротоколы за мелкое хулиганство. А мужчине вручили повестку.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
507
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация