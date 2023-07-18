Под Киевом парню вручили повестку, поскольку слушал российский рэп на улице

Молодой человек подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессорки.

В Боярке Киевской области на одной из улиц пара молодых людей во время прогулки включила музыку оккупанта. Мужчина подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Как отметили в ведомстве, женщина, которая шла за молодой парой, сделала парню замечание, но он стал с ней пререкаться. Тогда она сообщила об инциденте в полицию.

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Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области оперативно установили правонарушителей. На обоих составили соответствующие админпротоколы [ст. 173 КУоАП]. Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК.

В Боярке на одной из улиц пара молодых людей во время прогулки включила музыку оккупанта. Муж подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора. Женщина, которая шла позади молодой пары, сделала замечание мужчине, но он стал спорить с ней. Неравнодушная гражданка сообщила об инциденте полиции. Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области оперативно установили правонарушителей. На обоих составили соответствующие админпротоколы [ст. 173 КУоАП]. Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство ТСН Неделя СТБ Телеканал ICTV УНН. Украинские Национальные Новости Моя Киевщина Факты недели КиевВласть — Новости Киева и области Телеканал ICTV Обозреватель ТСН Неделя УНИАН Interfax-Ukraine Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 18 июля 2023 г.

Напомним, на мужчину и женщину, которые пели песни Лепса в кафе под Киевом, составили админпротоколы за мелкое хулиганство. А мужчине вручили повестку.

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