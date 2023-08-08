Под Киевом парень поджег два автомобиля родственников из-за семейного конфликта: фото

23-летний парень сам признался, что совершил поджог из-за конфликта в семье.
Житель села Мирча Киевской области поджег автомобили родственников из-за семейного конфликта.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"8 августа, около 3 часов, в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась женщина, которая сообщила о возгорании автомобилей Mitsubishi и Kia, принадлежащих членам ее семьи. К счастью, владельцы вовремя заметили пожар, и огонь лишь частично повредил имущество", — говорится в сообщении.
Полицейские разыскали поджигателя: им оказался 23-летний родственник заявительницы. Парень признался, что совершил поджог из-за конфликта в семье.
По факту умышленного повреждения чужого имущества следователи приступили к досудебному расследованию. Парню грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области мужчина из-за ревности поджег дом бывшей возлюбленной.
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