Под Киевом отшивали вещи известных мировых брендов: фото, видео

Цена на ремни стартовала от 300 долларов, а пара обуви стоила 500 долларов.

Под Киевом отшивали вещи известных мировых брендов.

Полиция разоблачила преступную группу производителей контрафактной люксового обуви и аксессуаров.

Об этом сообщает Полиция Киевской области.

Установлено, что пять человек организовали подпольный цех, где отшивали вещи известных мировых брендов торговых марок Stefano Ricci, Zilli и других популярных итальянских и французских марок, которые впоследствии под видом оригинала продавали в магазинах столицы и области, а также через онлайн-магазины по всей Украине. Цена на ремни стартовала от 300 долларов, а пара обуви стоила 500 долларов.

Правоохранители провели ряд обысков в помещениях ателье и магазинах фигурантов, где изъяли как вещественные доказательства контрафактную продукцию, обувь, сумки, ремни, а также и 16 шкур крокодилов, специальные штампы для изготовления поддельной обуви и аксессуаров, гарнитуру и псевдобрендовую упаковку.

Опубликовано Андреем Небытов пятницы, 6 Августа 2021

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, киевские силовики разоблачили подпольное производство фальшивых дипломов, удостоверений и COVID сертификатов.

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