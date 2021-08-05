Под Киевом откроют для посетителей медвежий реабилитационный центр: фото

Реабилитационный центр расположен на окраине поселка Чубинское.

Под Киевом открывают для посетителей медвежий реабилитационный центр.

Уже завтра, 6 августа, центр реабилитации медведей "Белая скала" откроет двери для посетителей. Реабилитационный центр полностью готов. Он расположен на окраине поселка Чубинское (Бориспольский район) на ул. Липневой, 1.

Об этом говорится на официальной странице приюта для медведей WHITE ROCK Bear Shelter, которые были спасены из жестоких условий.

"Цель существования реабцентра "Белая скала" — не развлечение для людей, а просвещение. Выбирая между досугом граждан и потребностями медведей, в" Белой Скалы "мы предпочитаем потребностям медведей, — объясняет столичная ученого Марина Шквыря. — В частности, мы не будем звать животных подойти ближе ради хорошего видео, не позволим кормить медведей. Мы не принимаем корма от посетителей без предварительной договоренности. К тому же, нескольких медведей мы сознательно разместили на большом расстоянии от пути посещения. Например, спасенная из ужасного Покровского зверинца медведица Мальвина до сих пор очень пугается людей и подпускать к ней близко посетителей — лишний стресс для нее".

Марина Шквыря подчеркивает, что готова бесконечно рассказывать много интересного о естественном поведении медведей, развеивать мифы о медведях и международных стандартах их содержания, рассказывать печальные истории жизни медведей к спасению, раскрывать ужасную сущность контактных зверинцев и цирков с животными — все для того, чтобы как можно больше людей изменило свое потребительское отношение к диким животным на отношение с уважением к ним.

Напомним, ранее с известной страусиной фермы, в Ясногородке под Киевом, куда стекаются толпы туристов, зоозащитники добились передачи пяти медвежат и трех львят. Мишки находились на реабилитации в "Белой скале". Они были недокормленные, и кормили их неправильно: быстрыми углеводами, манной кашей, пряниками, сладостями. И все для того, чтобы животные быстрее уставали и их легче было обнимать во время фотографирования. Сейчас малышей передали в знаменитый реабцентр "Домажир". С львятами ситуация была еще хуже, они попали на реабилитацию с переломами лап. Их лечат и ухаживают в реабилитационном центре "Приют для диких животных", что рядом с "Белой скалой".

"Людям, которые к нам придут, мы расскажем и о печальной судьбе почти слепой Тян-Шанской медведицы, которая 21 год проработала в цирке. Когда она стала не способна выступать — жила в клетке в гаражах в Белогородке под Киевом. Мы ее наконец забрали к себе. Думаю, посетители после услышанного, на представление с медведями, скорее всего, больше не пойдут, — говорит Марина Шквыря. — Я рассказала о нескольких подопечных "Белой скалы". Но у нас еще есть Сыночек и другие косолапые. В прошлом он был цирковым медведем и две недели боялся выйти в вольер из клетки. Он имеет очень мягкий характер и невероятно красивый шоколадно-каштановый цвет шерсти".

Территория "Белой скалы" расположена под открытым небом и воспроизводит один из типичных биотопов бурого медведя — покрыта высокой травой и имеет обычную пешеходную дорожку.

Кроме того, убежище пока не обустроен объектами комфорта для людей — беседками, навесами, фотозоной.

"Искренне желаем, чтобы мишки, когда вы посетите "Белую скалу", были благосклонны к вам: не прятались в берлогах, а подходили ближе, играли, плюхались в воде, показывали вам свои чрезвычайно замечательные пяточки, — говорит Марина Шквыря. — Также хотели бы сориентировать всех желающих о правилах и других аспектах посещения новой "Белой скалы": посещение (подробнее здесь) для неорганизованных групп будет происходить с пятницы по воскресенье, в определенные промежутки времени и небольшими группами — до 25 человек. Для организованных туров от агентств возможен вход в остальные дни по предварительной записи".

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