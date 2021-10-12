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Под Киевом отец и сын напали на полицейских с вилами: их останавливали выстрелами

Под Киевом отец и сын напали на полицейских с вилами: их останавливали выстрелами

pixabay.com

Оба мужчины были навеселе. Они обматерили копов, трепали их за форму и бросались в драку.

В Фастовском районе Киевской области двое мужчин — отец и сын — напали на полицейских. Один из злоумышленников был вооружен вилами.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В полицию поступило сообщение о краже инструментов. На месте происшествия находились 63-летний отец и его 28-летний сын. Оба мужчины были навеселе.

Они обматерили копов, трепали их за форму и бросались в драку. Схватив вилы, молодчик набросился на полицейских. На замечание мужчина не реагировал. Поэтому правоохранители были вынуждены осуществить предупредительный выстрел вверх.

© Полиция Киевской области
Полиция Киевской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Решается вопрос о сообщение злоумышленникам подозрения.

Напомним, что это уже не первый виадок, когда злоумышленники "вооружаются" вилами для нападения на правоохранителей. Так, летом в Ровенской области полицейскому, который прибыл на вызов, прокололи вилами ногу.

В этой же области в 2018 году злоумышленник проколол вилами правоохранителю плечо, руку и ударил по голове. Тогда жизнь 25-летнего сержанта Александра Гордийчука спасти не удалось.

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