Под Киевом отец и сын напали на полицейских с вилами: их останавливали выстрелами

Под Киевом отец и сын напали на полицейских с вилами: их останавливали выстрелами

Оба мужчины были навеселе. Они обматерили копов, трепали их за форму и бросались в драку.

В Фастовском районе Киевской области двое мужчин — отец и сын — напали на полицейских. Один из злоумышленников был вооружен вилами.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В полицию поступило сообщение о краже инструментов. На месте происшествия находились 63-летний отец и его 28-летний сын. Оба мужчины были навеселе.

Они обматерили копов, трепали их за форму и бросались в драку. Схватив вилы, молодчик набросился на полицейских. На замечание мужчина не реагировал. Поэтому правоохранители были вынуждены осуществить предупредительный выстрел вверх.

Полиция Киевской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Решается вопрос о сообщение злоумышленникам подозрения.

Напомним, что это уже не первый виадок, когда злоумышленники "вооружаются" вилами для нападения на правоохранителей. Так, летом в Ровенской области полицейскому, который прибыл на вызов, прокололи вилами ногу.

В этой же области в 2018 году злоумышленник проколол вилами правоохранителю плечо, руку и ударил по голове. Тогда жизнь 25-летнего сержанта Александра Гордийчука спасти не удалось.

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