Под Киевом отец и сын напали на полицейских с вилами: их останавливали выстрелами

Оба мужчины были навеселе. Они обматерили копов, трепали их за форму и бросались в драку.
В Фастовском районе Киевской области двое мужчин — отец и сын — напали на полицейских. Один из злоумышленников был вооружен вилами.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
В полицию поступило сообщение о краже инструментов. На месте происшествия находились 63-летний отец и его 28-летний сын. Оба мужчины были навеселе.
Они обматерили копов, трепали их за форму и бросались в драку. Схватив вилы, молодчик набросился на полицейских. На замечание мужчина не реагировал. Поэтому правоохранители были вынуждены осуществить предупредительный выстрел вверх.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Решается вопрос о сообщение злоумышленникам подозрения.
Напомним, что это уже не первый виадок, когда злоумышленники "вооружаются" вилами для нападения на правоохранителей. Так, летом в Ровенской области полицейскому, который прибыл на вызов, прокололи вилами ногу.
В этой же области в 2018 году злоумышленник проколол вилами правоохранителю плечо, руку и ударил по голове. Тогда жизнь 25-летнего сержанта Александра Гордийчука спасти не удалось.