Под Киевом отбойник насквозь протаранил автомобиль: люди чудом выжили (фото)

Под Киевом отбойник насквозь протаранил автомобиль: люди чудом выжили (фото)

Причины аварии расследуют следователи.

Под Киевом на повороте к аэропорту "Борисполь" во вторник, 6 июля, произошла жуткая ДТП: водитель автомобиля врезался в отбойник, который насквозь его протаранил.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, авария произошла на 32 км автодороги Киев — Харьков — Довжанский. Там при неустановленных обстоятельствах легковой автомобиль врезался в отбойник, который насквозь его "прошил".

Люди, которые ехали в авто чудом выжили, однако получили травмы. Пострадавшим помогали медики.

На месте аварии работали следователи. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в Киеве водитель Porsche на большой скорости влетел в отбойник.

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