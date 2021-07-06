Под Киевом отбойник насквозь протаранил автомобиль: люди чудом выжили (фото)

Причины аварии расследуют следователи.
Под Киевом на повороте к аэропорту "Борисполь" во вторник, 6 июля, произошла жуткая ДТП: водитель автомобиля врезался в отбойник, который насквозь его протаранил.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.
По данным правоохранителей, авария произошла на 32 км автодороги Киев — Харьков — Довжанский. Там при неустановленных обстоятельствах легковой автомобиль врезался в отбойник, который насквозь его "прошил".
Люди, которые ехали в авто чудом выжили, однако получили травмы. Пострадавшим помогали медики.
На месте аварии работали следователи. Причины ДТП устанавливаются.
Напомним, в Киеве водитель Porsche на большой скорости влетел в отбойник.