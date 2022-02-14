Содержание алкоголя в крови водителя почти вдвое превышало допустимую норму.

Под Киевом остановили пьяного водителя, перевозившего опасный груз.

В машине было легковоспламеняющееся вещество.

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Об этом сообщает патрульная полиция в Киевской области.

"В понедельник, 14 февраля, около 6 утра на 25 км автодороги Киев — Чоп инспекторы остановили транспортное средство Daf с легковоспламеняющейся жидкостью. Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра — 0,37 промилле. Это почти вдвое выше допустимой нормы", — говорится в сообщении полиции.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

На водителя составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили его от управления.

Напомним, в Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры. ДТП произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, обошлось без травмированных.

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