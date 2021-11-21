Под Киевом опьяневшая водительница спровоцировала двойное ДТП и заснула в салоне: фото, видео

Под Киевом опьяневшая водительница спровоцировала двойное ДТП и заснула в салоне: фото, видео

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

В Киевской области вечером в субботу, 20 ноября, в городе Вишневое опьяневшая водительница Mazda спровоцировала двойное дорожно-транспортное происшествие и заснула в салоне.

Об этом сообщают "Киев Оперативный" и "dtp.kiev.ua".

Отмечается, что инцидент произошел на улице Киевской. Женщина не справилась с управлением и якобы на скорости въехала в маршрутку, а затем в фуру.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее во Львове маршрутка сбила двух женщин, которые шли по зебре. Водитель после наезда не бросился оказывать пешеходам помощь, а двинулся дальше, потянув за собой одну из пострадавших. Она погибла.

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