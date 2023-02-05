Под Киевом огонь охватил четыре этажа многоэтажки: подробности и фото масштабного пожара

В городе Украинка Киевской области в воскресенье, 5 февраля, вспыхнул многоэтажный жилой дом. Огонь охватил сразу четыре этажа, на площади 200 квадратных метров.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Информация о пожаре спасателям поступила в 19:42. Возгорание произошло в десятиэтажном жилом доме. Сначала огонь вспыхнул на балконе 6 этажа, однако затем распространился на другие помещения.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

"Огнем уничтожены 4 балкона и 2 комнаты в двух квартирах на 6 и 7 этажах и повреждены 4 балкона на 8 и 9 этажах", — сообщили в ГСЧС.

В 21:02 пожар был ликвидирован.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

По предварительным данным, люди не пострадали. Спасатели эвакуировали 15 человек, среди которых было два ребенка. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Напомним, в Одессе в Суворовском районе произошел пожар. В результате инцидента погибли две женщины.

Также в селе Малнов Яворивского района Львовской области в результате пожара погибли два человека.

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