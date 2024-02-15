Под Киевом образовалась огромная воронка: российская ракета уничтожила часть леса (фото, видео)

К счастью, вражескую ракету сбили за пределами населенного пункта, так что обошлось без пострадавших.
Под Киевом в селе Буда-Бабинецка Бучанской общины в результате утренней вражеской атаки образовалась огромная воронка, уничтожившая часть леса.
Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.
"Такая воронка образовалась после сбития российской ракеты", – написал он под видео, обнародованное в Telegram.
К счастью, российскую ракету сбили за пределами населенного пункта, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас там работают соответствующие службы.
Также от взрывной волны остались без крыш и окон дома в Бабинецком и Ворзельском старостатах. В некоторых постройках были нарушены опорные конструкции.
В общей сложности пострадали около четырех десятков домов.
Напомним, утром Россия совершила очередную ракетную атаку на Киев и Киевскую область. Воздушная тревога длилась более двух часов.
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