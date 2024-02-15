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Под Киевом образовалась огромная воронка: российская ракета уничтожила часть леса (фото, видео)

Вырва от ракеты под Киевом / © Анатолий Федорук
Разрушение от ракетного удара в Киевской области / © Анатолий Федорук
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К счастью, вражескую ракету сбили за пределами населенного пункта, так что обошлось без пострадавших.

Под Киевом в селе Буда-Бабинецка Бучанской общины в результате утренней вражеской атаки образовалась огромная воронка, уничтожившая часть леса.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Такая воронка образовалась после сбития российской ракеты", – написал он под видео, обнародованное в Telegram.

К счастью, российскую ракету сбили за пределами населенного пункта, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас там работают соответствующие службы.

Также от взрывной волны остались без крыш и окон дома в Бабинецком и Ворзельском старостатах. В некоторых постройках были нарушены опорные конструкции.

В общей сложности пострадали около четырех десятков домов.

Под Киевом образовалась огромная воронка после сбития российской ракеты

Под Киевом образовалась огромная воронка после сбития российской ракеты

Напомним, утром Россия совершила очередную ракетную атаку на Киев и Киевскую область. Воздушная тревога длилась более двух часов.

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