Под Киевом обнаружили британские самолеты Hurricane времен Второй мировой войны – фото

В Киевской области во время археологических раскопок обнаружили обломки британских самолетов.

Работники Национального музея авиации Украины проводили раскопки в овраге под Киевом, там обнаружили неразорванную бомбу времен Второй мировой войны. Однако в ходе поисков были обнаружены обломки восьми британских истребителей Hawker Hurricane.

Об этом пишет BBC.

Великобритания с 1941 по 1944 годы отправила около 3000 единиц таких самолетов Советскому Союзу после нападения нацистской Германии. В то же время, на территории Украины впервые обнаружили обломки такого количества "Ураганов". Большинство из них были либо уничтожены в бою, либо позже разобраны на части.

"Этот самолет очень редко можно найти в Украине. Это очень важно для истории нашей авиации, потому что здесь раньше не находили самолетов по ленд-лизу", – говорит Алексей Штан, бывший пилот авиакомпании, ведущий раскопки.

Под Киевом обнаружили британские самолеты Hurricane. Фото: BBC.

Некоторые Hurricane были намеренно разбиты и спрятаны после войны, чтобы Советскому Союзу не пришлось платить деньги за переданные истребители. Согласно законодательству о ленд-лизе, СССР был обязан оплатить любую переданную военную технику, которая осталась невредимой после окончания военных действий.

Восемь "Ураганов", найденных к югу от Киева, использовали для защиты основных транспортных узлов – особенно железнодорожных вокзалов.

Вероятно, такая же участь постигла восемь истребителей Hurricane, найденных спрятанными в лесу к югу от Киева.

С самолетов забрали приборы, радиостанции, пулеметы и любой полезный металлолом. Затем их перетащили тракторами из соседнего аэродрома, разбили и сбросили в неглубокий овраг. Затем их засыпали землей бульдозеры.

Считается, что на сегодняшний день в мире существует только 14 восстановленных Hurricane, способных летать.

Напомним, в Запорожье в Национальном заповеднике "Хортица" обнаружили дубовую лодку, возраст которой может достигать более 1000 лет.

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