Под Киевом обнаружили 16-летнего парня, который считался пропавшим без вести

Патрульные сразу сообщили радостную новость матери мальчика.

Патрульные села Чайки обнаружили 16-летнего парня, который считался пропавшим без вести.

Событие произошло в понедельник, 7 июня, в начале 2-х часов ночи, на 21 км автодороги Киев — Чоп.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области.

Патрульные заметили на территории АЗС парня, который ходил с одного места на другое.

Инспекторы решили узнать у молодого человека, как он сюда попал и не нужна ли помощь.

Сначала полицейские наладили коммуникацию с парнем, а потом удалось установить его анкетные данные. Эта информация позволила выяснить, что парень находится в активном розыске Днепровским управлением полиции Киева как безвестно отсутствующий.

Патрульные сразу сообщили радостную новость матери парня и доставили в управление полиции, откуда счастливые родители заберут сына домой.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад. На днях в столичной полиции попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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