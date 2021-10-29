Под Киевом нейтрализовали антиукраинскую группировку, призывавшую к захвату власти: фото

Под Киевом нейтрализовали антиукраинскую группировку, призывавшую к захвату власти: фото

Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе из-за распространения призывов к насильственному изменению конституционного строя в Украине.

В Киевской области СБУ нейтрализовала антиукраинскую деятельность активистов.

Члены группировки проводили митинги и призывали к захвату государственной власти в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники позиционировали себя как активисты общественного движения. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки.

Установлено, что в группу входило несколько жителей Киева и Киевской области. Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе из-за распространения призывов к насильственному изменению конституционного строя в Украине.

Свои "лозунги" распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий на территории столицы, в том числе вблизи органов государственной власти.

В ходе следственных действий по местам жительства организаторов группы, правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации противоправной деятельности.

Следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на петицию о полном запрете на выступления российских артистов в Украине — пока Крым не вернется на территорию страны и не будет контроля на восточных границах.

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