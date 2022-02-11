Под Киевом неизвестные жестоко убили зайца и косулю: инцидент расследует полиция

Событие произошло в начале февраля возле озера Карьер в Ирпене.
Под Киевом неизвестные жестоко убили диких животных. Событие произошло в начале февраля возле озера Карьер в Ирпене.
От рук злодеев пострадали заяц и косуля.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
7 февраля в отдел полиции №2 (г. Ирпень) Бучанского районного управления полиции обратилась представительница зоозащитной организации и сообщила о жестоком убийстве диких животных.
По этому факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
"Полиция обращается ко всем неравнодушным, если вы стали свидетелями, или имеете какую-либо информацию о жестоком убийстве диких животных в Ирпене, сообщите на спецлинию "102”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве в Гидропарке снова отравили собак.
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