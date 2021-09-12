Под Киевом нашли мертвым судью Печерского суда: СМИ узнали подробности

Предполагают, что у Виталия Писанца мог оторваться тромб.

В селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Точные обстоятельства смерти неизвестны.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает "Сегодня", на теле нет видимых телесных повреждений, а поэтому о насильственной смерти в полиции пока не говорят. Не исключено, что у него оторвался тромб. Это установит экспертиза.

В то же время, по информации "Обозревателя", якобы перед смертью, 11 сентября, мужчина отдыхал у знакомого. Якобы, как сообщает Свободный, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, судья и один из гостей поссорились, после чего у погибшего внезапно пошла кровь из носа, он потерял равновесие и упал на пол.

По другой версии между гостем и хозяином произошел конфликт. Впрочем, полиция в комментарии "Сегодня" информацию о драке или стрельбе не подтвердила. По данным правоохранителей, тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе.

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Отмечается, что товарищи оказывали помощь судье, но спасти его удалось. Медики "скорой" диагностировали смерть.

Точной причины и деталей смерти судьи пока официально нет, на страницах полиция информация пока отсутствует. Пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова уточнила, что делом занимается Госбюро расследований.

"Действительно, он погиб", — сообщила Прянишникова в комментарии УНИАН.

На должность судьи Печерского райсуда Киева Писанца назначили в 2015 году.

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