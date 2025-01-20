Под Киевом нашли боевую часть вражеского беспилотника "Герань-2": фото

"Герань-2" – это тот же Shahed-136, который россияне используют под другим названием.

В Вышгороде под Киевом после очередной вражеской атаки саперы изъяли боевую часть беспилотного летательного аппарата типа "Герань-2".

Об этом сообщили в Мобильном спасательном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины.

"Герань-2" – это тот же Shahed-136, который россияне используют под другим названием.

Под Киевом саперы изъяли боевую часть беспилотника типа "Герань-2" / Фото: ГСЧС в Киевской области

Жителям региона напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов к ним нельзя приближаться. Надо немедленно звонить по телефону "101".

Напомним, 18 января российские оккупанты в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области. В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.

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