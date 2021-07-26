Под Киевом на пляже нашли птицу с удивительной патологией: фото

У птицы было две лишние лапки.
Под Киевом на пляже нашли птицу с удивительной патологией. У нее было две лишние лапки.
Птицу обнаружили в Украинке возле пляжа.
Об этом говорится в facebook-сообществе"Зеркало Обухова".
"В Украинке на набережной возле пляжа птица с патологией (двумя лишними лапками). Кто-то, возможно, в состоянии помочь, какая-то служба. Потому что птица погибнет", — говорится в подписи под фото.
Напомним, из контактного зоопарка под Киевом спасли пятерых медвежат. Условия их содержания были просто жуткими. Об удобстве и здоровье медвежат никто не беспокоился.