Под Киевом на пляже нашли птицу с удивительной патологией: фото

Под Киевом на пляже нашли птицу с удивительной патологией: фото

У птицы было две лишние лапки.

Под Киевом на пляже нашли птицу с удивительной патологией. У нее было две лишние лапки.

Птицу обнаружили в Украинке возле пляжа.

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Об этом говорится в facebook-сообществе"Зеркало Обухова".

"В Украинке на набережной возле пляжа птица с патологией (двумя лишними лапками). Кто-то, возможно, в состоянии помочь, какая-то служба. Потому что птица погибнет", — говорится в подписи под фото.

Напомним, из контактного зоопарка под Киевом спасли пятерых медвежат. Условия их содержания были просто жуткими. Об удобстве и здоровье медвежат никто не беспокоился.

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