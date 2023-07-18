В поселке Глеваха в Фастовского района будут асфальтировать проезжую часть.

В поселке Глеваха под Киевом на два дня закроют железнодорожный переезд.

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на улице Ботанической, 1-в (886 км ПК2 железнодорожного пути перегона Боярка-Васильков-1, остановочная платформа "Глеваха"), будут временно закрывать движение автотранспорта. Об этом сообщили в Фастовской райгосадминистрации.

Движение через железнодорожный переезд будет закрыто 19 и 20 июля с девяти часов утра до шести вечера.

На время выполнения ремонтных работ пропускать автотранспорт будут через железнодорожные переезды в городе Боярка на улице Михаила Грушевского, 39 и поселке Калиновка на улице Железнодорожная, 47-же согласно временной схеме объезда автотранспорта.

Напомним, в Киеве проинспектировали ключевые мосты Патона и Метро.