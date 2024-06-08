Под Киевом на АЗС мужчина в военной форме бросался с ножом на кассиршу: появилось видео

Свидетели инцидента говорят, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Киевской области, в субботу, 8 июня, на трассе Киев-Харьков вблизи села Бзов Броварского района мужчина в военной форме бросался с ножом на кассиршу АЗС.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Реальный Киев".

Известно, что мужчина в военной форме вошел на АЗС с громко включенной музыкой в колонке. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. На просьбу выключить музыку мужчина не реагировал, а потом достал нож и стал бросаться на кассиршу.

Под Киевом на АЗС мужчина в военной форме достал нож и стал бросаться на кассиршу

Свидетели говорят, что полиция якобы отказалась искать мужчину, мол, возможно, его спровоцировали сами сотрудники АЗС.

Напомним, двое мужчин напали на военного в центре Киева – нападавшие ударили мужчину кирпичом, обворовали и скрылись.

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