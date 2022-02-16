Под Киевом на автодроме "Чайка" автомобиль загорелся прямо на ходу: фото

Под Киевом на автодроме "Чайка" автомобиль загорелся прямо на ходу: фото

По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность машины.

Под Киевом в селе Чайки автомобиль загорелся прямо на ходу.

Во вторник, 15 февраля, во время движения по автодрому "Чайка", из-под капота легковушки Mitsubishi Lancer пошел дым. Когда водитель остановился, машина уже горела.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Mitsubishi выгорела почти дотла, из людей никто не пострадал.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №5 (с. Чайки) Бучанского районного управления и пожарная бригада ГСЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля.

После установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Напомним, в Киеве работник "Новой почты" бросился к охваченной огнем квартире, чтобы спасти женщину.

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