Под Киевом мужчину объявили в розыск за разбой, а сожительница откупила его за $5 тысяч: фото

В настоящее время правоохранитель, получивший взятку, был уволен, его ждет суд.
Под Киевом мужчину объявили в розыск за разбойное нападение, а сожительница откупила его за $5 тысяч.
В настоящее время правоохранитель, получивший взятку, был уволен, его ждет суд.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника сектора одного из районных отделов ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения неправомерной выгоды для себя за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.
Расследованием установлено, что экс-правохранитель пообещал женщине оказать влияние на руководство райотдела, чтобы полицейские не задерживали ее сожителя, объявленного в розыск за совершение разбойного нападения. Свои услуги он оценил в 5 тысяч долларов.
В октябре 2021 года мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. грн.
Его ждет суд.
Напомним, в Харькове чиновница погорела на взятке, которую она требовала у женщины с 3 группой инвалидности. За 7 тысяч гривен она согласилась предоставить справку-вывод о времени наступления инвалидности.
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