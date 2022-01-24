Под Киевом мужчину объявили в розыск за разбой, а сожительница откупила его за $5 тысяч: фото

Под Киевом мужчину объявили в розыск за разбой, а сожительница откупила его за $5 тысяч: фото

В настоящее время правоохранитель, получивший взятку, был уволен, его ждет суд.

Под Киевом мужчину объявили в розыск за разбойное нападение, а сожительница откупила его за $5 тысяч.

В настоящее время правоохранитель, получивший взятку, был уволен, его ждет суд.

Также читайте Побил рекорд: в Одессе нового начальника райуправления полиции поймали на взятке в первый день после утверждения на должность

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника сектора одного из районных отделов ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения неправомерной выгоды для себя за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Расследованием установлено, что экс-правохранитель пообещал женщине оказать влияние на руководство райотдела, чтобы полицейские не задерживали ее сожителя, объявленного в розыск за совершение разбойного нападения. Свои услуги он оценил в 5 тысяч долларов.

В октябре 2021 года мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. грн.

Его ждет суд.

Напомним, в Харькове чиновница погорела на взятке, которую она требовала у женщины с 3 группой инвалидности. За 7 тысяч гривен она согласилась предоставить справку-вывод о времени наступления инвалидности.

Читайте также: