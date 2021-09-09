Под Киевом мужчина зарезал собутыльника и уснул под забором

Под Киевом мужчина зарезал собутыльника и уснул под забором

31-летний мужчина зарезал 70-летнего пенсионера, с которым выпивал.

В селе Подгорцы возле Киева 31-летний мужчина убил своего 70-летнего собутыльника.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Пенсионер умер от удара ножом в сердце. Правоохранители обнаружили у забора двора, где произошло преступление, спящего человека.

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По словам правоохранителей, во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. 31-летний мужчина нанес ножом удар товарищу в грудную клетку. Владелец дома скончался на месте. После этого злоумышленник вышел во двор и уснул вблизи забора.

Нападающего задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления — умышленное убийство. Мужчине грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что под Киевом 24-летний мужчина изнасиловал 50-летнюю односельчанку.

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