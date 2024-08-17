Под Киевом мужчина убил двух знакомых и забросал их тела строительным мусором: как наказали преступника

Мужчина, который убил под Киевом двух знакомых и забросал их тела строительным мусором, приговорен к 14 годам заключения.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Вышгородской окружной прокуратуры суд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Убийство произошло в сентябре 2022 года в селе Глебовка Вышгородского района.

"В тот день между тремя мужчинами, совместно употреблявшими алкоголь, возник конфликт. Прокурор в суде доказал, что с целью мести за словесные оскорбления в свой адрес, осужденный схватил кирку и нанес своим оппонентам многочисленные удары ею по голове. От полученных травм потерпевшие умерли на месте совершения преступления. С помощью строительно-садовой тачки мужчина на следующий день переместил тела убитых в яму во дворе своего домовладения и забросал их строительным мусором", – сообщили в прокуратуре.

Прокурор полностью доказал вину жителя Киевщины в совершении инкриминируемого правонарушения.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

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