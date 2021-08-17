Под Киевом мужчина погиб на стройке: фото

Под Киевом мужчина погиб на стройке: фото

Мужчина, 1983 года рождения, упал в яму и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Под Киевом мужчина погиб на стройке.

Событие произошла 16 августа после 17 часов в селе Лесники Обуховского района.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

В оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что мужчина в частном дворе упал в яму и ему нужна помощь.

На место происшествия выехал дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Чабаны.

"Спасатели достали пострадавшего, 1983 года, из ямы и передали его бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, помочь мужчине было невозможно, и смерть констатировали на месте", — говорится в сообщении ГСЧС.

К указанным работам от ГСЧНС привлекались трое членов личного состава и одна единица техники.

Напомним, в Польше трагически погиб молодой украинец, оставив беременную невесту.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку