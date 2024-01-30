Под Киевом мужчина достал противопехотную мину и хотел взорвать дом с полицейскими

В Киевской области мужчина достал противопехотную мину и хотел взорвать дом с полицейскими. Известно, что он хранил в доме противопехотные и минометные мины, гранаты, запалы, взрыватели, электродетонатор, патроны, самодельные взрывные устройства

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На днях на спецлинию "102" поступило сообщение об административном правонарушении. На место происшествия выехал наряд реагирования патрульной полиции.

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"В ходе выяснения обстоятельств 58-летний житель Фастовщины начал угрожать полицейским боеприпасом, намереваясь взорвать домовладение. Правоохранители сразу эвакуировали всех жителей дома и совместно со спецназовцами провели неотложный обыск. Установлено, что правонарушитель хранил в доме противопехотные и минометные мины, гранаты, запалы, взрыватели, электродетонатор, патроны, самодельные взрывные устройства. Все предметы изъяты и направлены на проведение экспертизы", – говорится в сообщении полиции.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По фактам незаконного хранения боеприпасов, взрывчатых веществ и угроз работнику правоохранительного органа, при процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры, фигуранту сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345 УКУ). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области женщина вызвала полицию, потому что ее муж заставил заняться с ним сексом.

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