Под Киевом молодой лис попал в браконьерскую петлю: чем все закончилось (видео)

Под Киевом молодой лис попал в браконьерскую петлю.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

Экипаж Киевской команды спасения животных срочно выехал на место, пострадавшего рыжего госпитализировали вместе с петлей.

Говорят, что в подобных случаях ни в коем случае нельзя освобождать животное самостоятельно, поскольку травмы могут быть сверхтяжелыми.

"Молоденький лис, вероятно, это его первая осень и первое знакомство с человеческой жестокостью. Малому повезло – петля пришлась на живот, однако последствия пережатия непредсказуемы. На момент госпитализации было подозрение на пулевое ранение, но пули рентген не обнаружил время. Лис проведет какое-то время в стационаре клиники и оттуда поедет на реабилитацию, чтобы после полного выздоровления вернуться в дикую природу, – говорят в Kyiv Animal Rescue Group. – Казалось бы все хорошо. Однако ощущения хэппи-энда у нас, если честно, нет. Каждый год мы спасаем животных, которые попадают в подобные петли. Поэтому следующий пострадавший будет обязательно, к сожалению".

Напомним, в Костополе Ровенской области местные жители обнаружили труп льва на свалке вблизи мясокостного завода.

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