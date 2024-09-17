Под Киевом между компаниями отдыхающих произошла драка со стрельбой: что известно (видео)

Между двумя компаниями отдыхающих в селе Софиевская Борщаговка произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой.

Под Киевом между компаниями отдыхающих произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства драки в Софиевской Борщаговке.

17 сентября в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение, что в селе Софиевская Борщаговка возле одного из ресторанов происходит драка с участием группы лиц.

Предварительно установлено, что между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт, переросший в драку.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции охраны, которые пытались остановить драку. Однако один из участников конфликта набросился на полицейского. Другой сотрудник применил оружие, произведя несколько выстрелов в воздух. Никто не пострадал.

Конфликт был прекращен, на месте продолжают работать правоохранители.

По указанному факту сведения внесены в единый учет регистрации заявлений и сообщений о правонарушениях и других событиях.

Устанавливаются все участники происшествия, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Под Киевом между компаниями отдыхающих началась драка со стрельбой

Напомним, в Киеве 16-летний студент поджег авто для ВСУ.

Читайте также: