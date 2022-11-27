Под Киевом мать привела маленькую дочь в "Пункт несокрушимости", чтобы зарядить ингалятор: щемящее фото

В городе Ирпень Киевской области мать привела маленькую дочь в "Пункт незламности", чтобы зарядить ребенку ингалятор.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Несокрушимые украиночки в нашем "Пункте Незламности" в Ирпене. Дорогие друзья! Призываем вас не терпеть, не расстраиваться, а найти адрес ближайшего к вам Пункта Незламности и решить неотложные вопросы, связанные с отключением электроэнергии", — говорится в сообщении.

"Пункты незламности" в Украине

В Украине из-за постоянных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине сложились существенные проблемы с электроснабжением. Так, в Киеве оборудованы и работают более 430 пунктов обогрева. В случае чрезвычайной ситуации должно заработать еще 100 таких пунктов.

Ранее российский юморист и шоумен Максим Галкин отреагировал на щемящее фото девочки на АЗС, которое вчера облетело Сеть. На снимке маленькая украинка изображена на одной из АЗС Киева – родители привезли ребенка туда, чтобы подключить к электросети нужный для жизни ингалятор. Дома у семьи такой возможности нет из-за постоянных обстрелов наших ТЭЦ российскими оккупантами и аварийных отключений света по всей Украине.

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