Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Под Киевом мать привела маленькую дочь в "Пункт несокрушимости", чтобы зарядить ингалятор: щемящее фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
7442
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Под Киевом мать привела маленькую дочь в "Пункт несокрушимости", чтобы зарядить ингалятор: щемящее фото

Фото: ГСЧС Украины

Украинцев призывают приходить к пунктам обогрева.

В городе Ирпень Киевской области мать привела маленькую дочь в "Пункт незламности", чтобы зарядить ребенку ингалятор.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Несокрушимые украиночки в нашем "Пункте Незламности" в Ирпене. Дорогие друзья! Призываем вас не терпеть, не расстраиваться, а найти адрес ближайшего к вам Пункта Незламности и решить неотложные вопросы, связанные с отключением электроэнергии", — говорится в сообщении.

"Пункты незламности" в Украине

В Украине из-за постоянных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине сложились существенные проблемы с электроснабжением. Так, в Киеве оборудованы и работают более 430 пунктов обогрева. В случае чрезвычайной ситуации должно заработать еще 100 таких пунктов.

Ранее российский юморист и шоумен Максим Галкин отреагировал на щемящее фото девочки на АЗС, которое вчера облетело Сеть. На снимке маленькая украинка изображена на одной из АЗС Киева – родители привезли ребенка туда, чтобы подключить к электросети нужный для жизни ингалятор. Дома у семьи такой возможности нет из-за постоянных обстрелов наших ТЭЦ российскими оккупантами и аварийных отключений света по всей Украине.

Читайте также:

Спасение от "пунктов несокрушимости" в Ровенской области

Спасение от "пунктов несокрушимости" в Ровенской области

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
7442
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация