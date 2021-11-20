Под Киевом машины полчаса стояли на переезде: пьяный "властелин шлагбаума" просто заснул (видео)

Водители сообщили об инциденте в полицию.
Под Киевом десятки автомобилей полчаса стояли на переезде в очереди. А все потому, что пьяный "властелин шлагбаума" просто уснул.
Событие произошло на железнодорожном переезде в старой Боярке.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
"30 минут десять автомобилей стояли на переезде в старой Боярке, железнодорожного транспорта не было… Терпение лопнуло, пошли в будку железнодорожника и обнаружили, что он пьян просто заснул… "Укрзалізніця", может, что-то сделаете с этим переездом?", — говорится в сообщении
Водители проинформировали полицию Киевской области об инциденте, поскольку "властелин шлагбаума" может в следующий раз его не закрыть в нужный момент.
Напомним, в Житомирской области женщина, дочь которой сбил поезд, выиграла иск против "Укрзализныци".
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