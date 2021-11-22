Под Киевом легковушка влетела в грузовик и загорелась: движение затруднено (фото и видео)

Под Киевом легковушка влетела в грузовик и загорелась: движение затруднено (фото и видео)

Движение затруднено в направлении города Борисполя.

Под Киевом легковой автомобиль Ford на скорости не справился с управлением и влетел в бензовоз. ДТП произошло утром 22 ноября на Бориспольском шоссе.

Об этом сообщают пресс-служба патрульной полиции Киева и Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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По предварительной информации, после столкновения в легковушке вспыхнул моторный отсек. Свидетели аварии вытащили из машины двух пострадавших и потушили огонь до приезда спасателей. Водителя и пассажира госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работают правоохранители. Движение на трассе возле села Пролиски временно затруднено.

Машина загорелась после столкновения / t.me/dtpkievua

Из-за ДТП затруднено движение на трассе в направлении Борисполя / Google Maps

Напомним, что пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию по ул. Березняковской в Киеве. Его машина выскочила с близлежащей улицы и протаранила Volkswagen.

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