Под Киевом легковушка влетела в грузовик и загорелась: движение затруднено (фото и видео)

Движение затруднено в направлении города Борисполя.
Под Киевом легковой автомобиль Ford на скорости не справился с управлением и влетел в бензовоз. ДТП произошло утром 22 ноября на Бориспольском шоссе.
Об этом сообщают пресс-служба патрульной полиции Киева и Telegram-канал dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, после столкновения в легковушке вспыхнул моторный отсек. Свидетели аварии вытащили из машины двух пострадавших и потушили огонь до приезда спасателей. Водителя и пассажира госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
На месте ДТП работают правоохранители. Движение на трассе возле села Пролиски временно затруднено.
Напомним, что пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию по ул. Березняковской в Киеве. Его машина выскочила с близлежащей улицы и протаранила Volkswagen.
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