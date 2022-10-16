Под Киевом исчезла 4-летняя девочка, игравшая на площадке: фото, приметы

Ребенка последний раз видели на улице Черняховского 15, что в городе Бровары.
Обновлено! По состоянию на 18.40 ребенка нашли. К счастью, жертвой преступления ребенок не стал!
В городе Бровары Киевской области 16 октября исчез 4-летний ребенок. Девочку зовут Ефросинья Сергиенко.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Сегодня, около 14 часов девочка пошла гулять на детскую площадку по улице Черняховского 15, что в городе Бровары, и сейчас ее местонахождение неизвестно", — написал он.
Приметы ребенка: среднее телосложение, глаза карие, волосы русые.
Была одета в курточку синего цвета, джинсы.
В настоящее время поисками ребенка привлечены все подразделения полиции Киевщины.
Правоохранители просят, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сразу сообщать на спецлинию "102".
Напомним, в Харьковской области 7-летний мальчик полгода провел в оккупации без родителей.
Перед началом полномасштабной войны 7-летнего Максима отправили погостить к бабушке и дедушке в Липцы Харьковской области. Но российские войска оккупировали населенный пункт. Мальчик остался в оккупации, увезти его не было возможности.
Мать Максима и он сам пережили самые страшные месяцы в постоянном волнении.
Сразу после деоккупации, 15 сентября, мальчика в тот же день доставили в Харьков и передали матери.