Под Киевом исчезла 4-летняя девочка, игравшая на площадке: фото, приметы

Ребенка последний раз видели на улице Черняховского 15, что в городе Бровары.

Обновлено! По состоянию на 18.40 ребенка нашли. К счастью, жертвой преступления ребенок не стал!

В городе Бровары Киевской области 16 октября исчез 4-летний ребенок. Девочку зовут Ефросинья Сергиенко.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Сегодня, около 14 часов девочка пошла гулять на детскую площадку по улице Черняховского 15, что в городе Бровары, и сейчас ее местонахождение неизвестно", — написал он.

Приметы ребенка: среднее телосложение, глаза карие, волосы русые.

Была одета в курточку синего цвета, джинсы.

В настоящее время поисками ребенка привлечены все подразделения полиции Киевщины.

Правоохранители просят, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сразу сообщать на спецлинию "102".

Напомним, в Харьковской области 7-летний мальчик полгода провел в оккупации без родителей.

Перед началом полномасштабной войны 7-летнего Максима отправили погостить к бабушке и дедушке в Липцы Харьковской области. Но российские войска оккупировали населенный пункт. Мальчик остался в оккупации, увезти его не было возможности.

Мать Максима и он сам пережили самые страшные месяцы в постоянном волнении.

Сразу после деоккупации, 15 сентября, мальчика в тот же день доставили в Харьков и передали матери.